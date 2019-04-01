Peru'nun başkenti Lima'da iki katlı otobosün motorunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler hızla otobüsün içini sardı.

Otobüsün yasadışı olarak akaryakıt satan bir dükkanın yakınıdaki durakta yanmaya başladığı belirtiliyor.

Otobüsün ikinci katında yakıt taşındığı yönünde bilgiler var. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.