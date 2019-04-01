Peru'nun başkenti Lima'da iki katlı otobosün motorunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler hızla otobüsün içini sardı.
Otobüsün yasadışı olarak akaryakıt satan bir dükkanın yakınıdaki durakta yanmaya başladığı belirtiliyor.
Otobüsün ikinci katında yakıt taşındığı yönünde bilgiler var. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Peru'da yolcu otobüsü yandı: 20 ölü
NTV HaberDünya
Peru'nun başkenti Lima'da bir yolcu otobüsünün yanması sonucu 20 kişi öldü.
Peru'nun başkenti Lima'da iki katlı otobosün motorunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler hızla otobüsün içini sardı.