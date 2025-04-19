Peru'daki selde sağlık merkezini su bastı: Doktorlar hizmet vermeye devam etti

Peru'da yoğun yağışın yol açtığı selde bir sağlık merkezini su bastı.

Amazon bölgesinde hizmet veren tek sağlık merkezi olan klinik, suyla dolmuş koridorları ve odalarına rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Doktorlar, sular içinde ilerleyerek hastalarına bakarken, suyun seviyesini azaltmak için tahtalar ve lastik çizme kullanıyorlar. Ancak suyun yoğunluğu hijyen sorunlarına yol açarak, sıtmaya yol açabilen sivrisineklerin çoğalmasından endişe ediliyor.



Bölgedeki 3 bin kişiye hizmet veren sağlık merkezi, dışarıdan bir sağlık merkezi bulamayan halk için büyük önem taşıyor. Klinik, bölgedeki en yakın sağlık merkezine 8 saatlik uzaklıkta bulunuyor. Bu nedenle sağlık merkezi, zor şartlar altında da olsa hizmet vermek zorunda kalıyor.



Yerel yetkililer ve hükümetten, sağlık merkezindeki suyun tahliye edilmesi için yardım talep ediliyor.