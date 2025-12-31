Perulu şamanların 2026 kehanetleri. "Trump hastalanacak, Maduro kaçacak"

Perulu şamanlar 2026 yılı için tahminlerde bulundu.



Peru'nun başkenti Lima'da toplanan şamanlar ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya lideri Vladimir Putin ve daha birçok dünya liderinin fotoğraflarını ellerine aldılar.

Perulu şamanlar çiçekler, tütsüler ve kılıçlar eşliğinde geleneksel yılsonu ritüellerini yaptılar.

Dünya barışı için çağrıda bulundular.

2026 yılında dünyayı bekleyen gelişmeleri tahmin de ettiler.

Perulu şamanlara göre Rusya-Ukrayna arasındaki savaş son bulacak ve barış antlaşması imzalanacak.

Şamanlara göre 2026 yılında Trump yönetimi Venezuela'yı işgali edecek ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirecek. Törende konuşan Juan de Dios Garcia, “Nicolas Maduro’nun yenildiğini görüyoruz. Venezuela’dan kaçacak, yakalanmayacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP HASTALANACAK



Juan de Dios Garcia, ABD Başkanı Trump için ciddi bir hastalık öngördüklerini söyledi. Garcia, “Amerika Birleşik Devletleri kendini hazırlamalı çünkü Donald Trump ağır bir hastalık geçirecek” dedi.