Peru'nun yeni başbakanı Valer istifa etti

Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanan yeni Başbakan Hector Valer istifa etti. Valer'in eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 10:45 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 14:08

Peru'nun yeni başbakanı Valer istifa etti

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Valer, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun kabineyi yenileyeceğini açıklamasından bir gün sonra istifa ettiğini duyurdu.

Castillo yönetiminin 6. ayında üçüncü başbakan olan Valer, kendisi hakkında şiddet yanlısı bir imaj yaratan medyanın tepkisine maruz kaldığını söyledi.

Basında çıkan haberlerde, Valer'i fiziksel saldırganlıkla suçlayan eşi ve kızının polis şikayetleri yayımlanmıştı. Haberlere göre Valer, kadınları tekme, tokat ve yumrukla dövdü. 

Valer, 3 Şubat'ta eski Başbakan Mirtha Vasquez'in yerine atanarak yemin etmişti.

Valer, bu yeni görevle ülkenin son zamanlarda yaşadığı siyasi krizden çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, için umut günü ve değişim günüdür." açıklamasında bulunmuştu.

Castillo, devlet başkanlığını 28 Temmuz 2021'den bu yana yürütüyor.

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