Peskov'un açıklamaları Rus Sputnik haber ajansında yer aldı. Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dünkü görüşmelerinde İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü zirveyi istişare ettiklerini söyledi.
Peskov, ayrıca Tahran'da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesine de değindi. Türk, Rus ve İranlı liderler arasında yapilacak zirveyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Peskov'dan 4'lü zirve hakkında açıklama
NTV HaberDünya
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov; Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan zirveyle ilgili konuştu. Peskov, zirve öncesinde liderlerin yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilebileceğini duyurdu.
Peskov'un açıklamaları Rus Sputnik haber ajansında yer aldı. Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dünkü görüşmelerinde İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü zirveyi istişare ettiklerini söyledi.