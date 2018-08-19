Peskov'un açıklamaları Rus Sputnik haber ajansında yer aldı. Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dünkü görüşmelerinde İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü zirveyi istişare ettiklerini söyledi.

Peskov, ayrıca Tahran'da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesine de değindi. Türk, Rus ve İranlı liderler arasında yapilacak zirveyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.