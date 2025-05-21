Peskov'dan ABD ile esir takası açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin her iki tarafın da dokuzar kişiyi serbest bırakacağı bir mahkum takası üzerinde çalıştığını açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, söz konusu takasın, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında iki saatten uzun süren telefon görüşmesinde ele alındığını belirtti.



Peskov ayrıca, olası bir takas için şimdilik tarih konuşmanın erken olduğunu ifade etti.



Kremlin ayrıca, geçen hafta İstanbul’da yapılan doğrudan barış görüşmelerinin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki temasların sürdüğünü bildirdi.



Peskov, Türk başkentinde sunulan bazı öneriler üzerinde çalışıldığını ve bu öneriler arasında her iki tarafın 1.000’er mahkumu serbest bırakacağı bir mahkum değişimi ile “muhtemel bir gelecekteki barış anlaşmasının” çerçevesini belirleyen bir mutabakat metninin de yer aldığını söyledi.



“Rusya ile Ukrayna arasında bu mutabakat üzerindeki çalışmanın geciktirilmesini kimse istemiyor” diyen Peskov, “Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.