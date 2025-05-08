Peskov'dan ateşkes uyarısı: Gerekli karşılık verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 3 günlük ateşkes ilanıyla ilgili, "Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir." dedi.

Peskov'dan ateşkes uyarısı: Gerekli karşılık verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 8 ila 10 Mayıs’ı kapsayan ateşkes ilanıyla ilgili, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” ifadesini kullandı.

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