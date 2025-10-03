Petro'dan Trump'a Gazze çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından Gazze'ye insani yardımlarla ilgili Trump'a seslendi. Petro, "Gazze halkına derhal gıda sağlanmadıkça hiçbir barış planının (Trump'ın Gazze'deki ateşkes planı) başlamayacağını anlaması gerekiyor." dedi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya da değinen Petro, "Gazze'ye halen tekneler geliyor. Onları durdurmayın. Dünyanın dört bir yanından yiyecek akışını zorlayın. ABD ve Avrupa, aç bir halka yiyecek getirdikleri için insanların alıkonulmasına izin verirse tüm özgürlük ve demokrasi duygularını kaybedecek." ifadelerini kullandı.



GENEL GREV ÇAĞRISI

Kolombiya Cumhurbaşkanı ayrıca ocak ayında Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika tarafından Gazze'deki ağır insani krize yanıt olarak kurulan La Haya Grubu'na küresel çapta "genel grev" çağrısı yaptı.

Petro, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve filoda yer alan 2 Kolombiyalı aktivisti alıkoymasına karşı ülkesindeki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini ve İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.