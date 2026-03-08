Petrol depoları vuruldu, Tahran semaları karardı, yangın devam ediyor
08.03.2026 11:21
Son Güncelleme: 09.03.2026 11:11
Tahran'daki Milad Kulesi yangının yarattığı bulutlarının önünde görülüyor
ABD ve İsrail'in İran'daki saldırıları devam ediyor. Savaşın dokuzuncu gününde enerji altyapısını hedef alan hava saldırıları sonucunda, başkent Tahran ve çevresindeki stratejik yakıt depolarında ağır hasar meydana geldi. Yangınların yol açtığı duman ve kül başkent Tahran semalarını sardı.
İran Petrol Bakanlığı, aralarında Tahran'ın batısındaki Kerec şehrinin de bulunduğu üç farklı bölgedeki depoların vurulduğunu doğruladı. Saldırılar sonrası tesislerden sızan petrolün kentin kanalizasyon sistemine karışmasıyla sokaklarda "ateş nehirleri" oluştuğu bildirilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentin ana yollarında yangınların yayıldığı görüldü. Şehir üzerinde koyu bir sis tabakası oluşurken ve havada yanan petrolün kokusu hissedildi.
ABD-İsrail saldırıları sonucu yanan petrol depolarından çıkan duman gökyüzünü kapladı
ZEHİRLİ YAĞMUR RİSKİ
İran Kızılayı, yakıt tanklarındaki patlamaların ardından oluşabilecek "toksik yağmur" riskine karşı halka uyarılarda bulundu. Atmosferdeki kimyasallar nedeniyle yağışların ciltte ciddi kimyasal yanıklara ve akciğer hasarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşlara yağmur sırasında kesinlikle evlerinden çıkmama talimatı verildi. Dışarıda yakalananların ağaç altları yerine beton veya metal çatılara sığınması istenirken, yağmura temas eden bölgelerin hemen soğuk suyla yıkanması ve temas eden giysilerin mühürlü torbalarda saklanması gerektiği vurgulandı.
ABD-İsrail saldırıları sonucu yanan Akdasiyeh Petrol Rafinerisi
ABD ve İsrail'in hedef aldığı Tahran’daki Şehran petrol deposundaki yangın sürüyor. Saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda tanker ve araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırının ardından Tahran’daki Şehran Bulvarı’ndan geçen yağmur suyu kanallarına petrol sızdı. Yağmur suyu kanallarında peş peşe patlamalar yaşandı.
TAHRAN'DA YAKIT SATIŞI DURDURULDU
Saldırıların yarattığı lojistik aksaklıklar nedeniyle Tahran Valiliği, kent sakinleri için önce yakıt kotası koydu ardından yakıt satışı durduruldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre kişisel kartlarla yapılan günlük yakıt alım limiti 30 litreden 20 litreye düşürüldü. Daha sonra bir İranlı yetkilinin açıklamasına göre geçici olarak başkent Tahran'da yakıt satışının askıya alındığı belirtildi.