Petrol şirketi Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlerde, petrol şirketi Shell’in saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığı belirtildi.



Haberlerde, Shell’in söz konusu kararı, gemilerine düzenlenecek bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına neden olabileceği ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için aldığı aktarıldı.



Geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den yaptığı tüm sevkiyatları geçici olarak durdurma kararı almıştı.