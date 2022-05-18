Petrol şirketleri yeniden Venezuela'ya gidiyor

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullandı.



Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor." dedi.



Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.



Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.



RUSYA SAVAŞI ETKİSİ

Washington yönetimi uzun yıllardır Venezuela hükümetini sıkıştırıyordu. ABD, kendisinin başkan ilan eden Juan Guaido'nun darbe girişimini desteklemişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Moskova'ya petrol yaptırımları başladı. Ancak Washington, hafif Rus petrolünün yerini doldurmak zorunda. Bu nedenle Venezuela ve ABD arasında yeniden petrol temasları başladı.

Venezuela uygulanan yaptırımlar ve düşen petrol fiyatları nedeniyle son yıllarda oldukça fakirleşti.