Petrol sızıntısı nedeniyle plajlar kapatıldı: "Kıyafet ve ciltte lekeler oluşuyor"

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol sızıntısı nedeniyle birçok plajın kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Rus basının bildirdiğine göre açıklamada, otellerin turistlere izin verilen yüzme alanlarına servis sağladığını ve tur operatörlerinin yeniden yerleştirme konusunda yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "BAE'de Umman Körfezi kıyısında birkaç plaj petrol sızıntısı nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Bir gün önce, 21 Nisan'da, yüzme yasağının Sharjah Emirliği'ndeki Kalba plajını etkilediği biliniyordu" denildi.

ATOR, Rus turistlerden gelen şikayet ve yer değiştirme taleplerinin sayısının asgari düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.

Tur operatörleri ve otelcilerin emisyonların sonuçlarıyla sakin bir şekilde başa çıktıkları, durumun kontrol altında olduğu bildirildi.



Turistler yaklaşık iki hafta önce sahildeki petrol emisyonlarını fark etti.

Onlara göre, bazı plajlarda sızıntının izi görülmüyor, ancak banyo yaptıktan sonra kıyafetlerde ve ciltte küçük koyu lekeler oluşuyor.