Petrol tesisi yanarken TikTok videosu çeken gençlere gözaltı

Soçi’de, bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıkan yangınla alevler içinde kalan bir petrol tesisinin önünde müzik eşliğinde dans ederek video çeken gençler polis tarafından gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Krasnodar Bölgesi Basın Servisi, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Soçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün yangın sırasında çekilen ve büyük tepki toplayan videoda yer alanları tespit ederek gözaltına aldı. Yaşları 19, 20 ve 21 olan üç genç, Nijniy Tagil’den Soçi’ye gelen ziyaretçilerdi.”

Gençler hakkında "Olağanüstü Hal veya Tehlike Durumlarında Davranış Kurallarını İhlal Etmek" suçundan idari işlem yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gençler ifadelerinde pişman olduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Soçi kentine saldırı düzenlemiş, kentteki petrol deposunda yangın çıkmıştı.