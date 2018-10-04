Dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alan Suudi Arabistan, Rusya ve İran petrol üretim miktarı konusunda anlaşmazlığa düştü. Suudi Arabistan ve Rusya'nın Eylül ayında yapılan OPEC toplantısı öncesinde üretimi artırma konusunda gizli bir anlaşmaya vardığı açıklandı.



Reuters'ın haberine göre iki ülke anlaşma konusunda OPEC'ten önce Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdi. İran ise Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC üretim kesintisi anlaşmasını bozduğunu belirterek tepki gösterdi. İran, bu iki ülkenin ABD'nin yaptırımlarının devreye girmesi sonrasında İran'dan doğacak üretim boşluğunu doldurmayı hedeflediğini iddia etti. Açıklamada, yaptırımların devreye girmesiyle petrol fiyatlarının artacağı da belirtildi.



ABD'nin, İran'la petrol ve doğalgaz başta olmak üzere ticaretin sonlandırılması için ülkelere tanıdığı süre 4 Kasım'da dolacak. Yaptırım tarihinin yaklaşması petrol fiyatlarında da baskı oluşturdu. Petrol fiyatları son bir buçuk ayda yüzde 23 yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 86 doları aşarak 4 yılın zirvesine çıktı.



Petrol fiyatlarındaki artış ABD yönetimini harekete geçirdi. ABD Senatosu Alt Komitesi, OPEC üyelerinin ABD'de yargı dokunulmazlığını iptal edecek olan yasa tasarısını görüşe açtı. Geçmişte de gündeme gelen tasarıya dönemin ABD başkanları karşı çıkmıştı. Ancak uzmanlar Başkan Donald Trump'ın OPEC'i sık sık eleştirmesi nedeniyle tasarının bu sefer başarı ihtimali olacğını savunuyor.