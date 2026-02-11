Petro'ya üçüncü suikast girişimi. "Çocuklarımla helikopterdeyken haber aldık"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustava Petro , bir süredir açık ve gizli şekilde uyuşturucu tüccarları tarafından tehdit edildiğini ifade ediyordu.

Kolombiya lideri, eşi ve çocuklarıyla helikopterdeyken suikast girişimi istihbaratı aldığını duyurdu. Bunun ardından Petro'nun helikopteri denizden Devlet Başkanı'nı bir deniz taşıtına naklederek kaçırdı.

“SON İKİ GÜNÜMÜ KAÇARAK GEÇİRDİM”

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu. Suikast istihbaratı üzerine rota değişikliğine gittiğini kaydeden Petro, "Burada itiraf etmeliyim ki son iki günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim." ifadelerini kullandı.

ÜÇ KEZ SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRADI

Kolombiya, terör ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele ediyor. Özellikle başkanlık seçimleri öncesinde bu çatışmalar arttı. Gustavo Petro anayasa gereği seçimde aday olamayacak. Petro 2022'den bu yana Devlet Başkanlığı yapıyor. 2022 ve 2024 yıllarında da kendisine suikast girişimleri düzenlendiğini söylemişti.

Petro, Eylül 2024’te ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA), yıl sona ermeden dinamitle yüklü bir kamyonla düzenlenmesi planlanan olası bir suikast girişimine ilişkin kendisini uyardığını açıklamıştı.