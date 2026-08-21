Pezeşkiyan: İran, dünya zaferini kabul etmişken savaşı bitirmeli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , ABD ile aylardır devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Doktorlarla bir araya gelen Pezeşkiyan, İran'ın Washington karşısında “güçlü ve onurlu” bir konumda bulunduğunu savunarak, çatışmayı sona erdirmenin zamanının geldiğini söyledi.

“GÜÇLÜ KONUMDAYKEN SAVAŞI BİTİRELİM”

Pezeşkiyan, “Güçlü ve onurlu bir konumdayken savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, dünya kamuoyunun İran'ın “zaferini kabul ettiğini” belirterek, ABD'nin çatışma sırasında İran'daki okul, hastane ve altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Pezeşkiyan, söz konusu saldırıların uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirterek Washington'ın dünya genelinde tepki çektiğini iddia etti.

TAHRAN'DAN SAVAŞI SONLANDIRMA MESAJI

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, Tahran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik şimdiye kadarki en açık mesajlarından biri olarak dikkat çekti.

İran lideri, çatışmaların sona erdirilmesini isterken bunun bir geri adım değil, Tahran'ın mevcut güçlü konumunun sonucu olduğu mesajını verdi.