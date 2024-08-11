Pezeşkiyan, kabine listesini Meclis'e sundu

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesini Meclis'e sundu. Listede Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Arakçi, İçişleri Bakanlığı için ise asker kökenli İskender Mumini yer aldı.

Pezeşkiyan, kabine listesini Meclis'e sundu

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclis'e sundu.

Reisi'nin Meclis'e sunduğu kabine listesinde, Dışişleri Bakanı olarak eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Arakçi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'na eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Mumini aday gösterildi.

Savunma Bakanlığı için eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade'nin aday gösterildiği listede, İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib'in ismi yer aldı.

Pezeşkiyan'ın Meclise sunduğu listede Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na ise kadın mimar Ferzane Sadıki aday gösterildi.

Kabine listesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'te bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.

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