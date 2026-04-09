Pezeşkiyan: Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkesin ihlalidir

ABD ile İran arasındaki ateşkes , kırılganlığını ilk gününden gösterdi. Bölgede tansiyon hala düşmezken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X üzerinden bir mesaj paylaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak değerlendiren Pezeşkiyan, saldırganlıkların devam etmesinin müzakereleri anlamsız kılacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir.” diye yazdı.

TRUMP'TAN “İRAN'IN ENSESİNDEYİZ” MESAJI

Ateşkesin ilk saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump , ABD ordusunun bölgede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

Truth üzerinden paylaşım yapan Trump, “Amerika geri döndü” dedi. ABD Başkanı, “ABD'ye ait tüm gemiler, uçaklar ve askeri personel, ek mühimmat, silahlar ve halihazırda önemli ölçüde zayıflamış bir düşmanın ölümcül bir şekilde yargılanması ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan her şeyle birlikte, varılan gerçek anlaşma tamamen yerine getirilene kadar İran'da ve çevresinde kalmaya devam edecektir.” diye yazdı.

Trump, “Nükleer silah yok, Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak” diye yazarken eğer anlaşma sağlanamazsa çatışmanın daha büyük bir şekilde başlayacağını söyledi.

İSPANYA İSRAİL'İ SUÇLADI, TAHRAN ELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇTI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'i Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla uluslararası hukuku ve Ortadoğu'da yeni varılan 2 haftalık ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Albares, parlamentoda "İsrail'in ateşkesi hiçe sayarak ve uluslararası hukuku ihlal ederek Lübnan'a yüzlerce bomba attığını gördük" dedi ve Albares, bölgede barışı sağlamak umuduyla Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.