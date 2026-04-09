Pezeşkiyan: Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkesin ihlalidir
09.04.2026 09:03
Son Güncelleme: 09.04.2026 14:54
İran savaşında ateşkes pamuk ipliğine bağlı.
40 günde sağlanan kırılgan ateşkes herkesi tetikte bekletirken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını "ateşkesin ihlali" olarak yorumladı.
ABD ile İran arasındaki ateşkes, kırılganlığını ilk gününden gösterdi. Bölgede tansiyon hala düşmezken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X üzerinden bir mesaj paylaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak değerlendiren Pezeşkiyan, saldırganlıkların devam etmesinin müzakereleri anlamsız kılacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir.” diye yazdı.
TRUMP'TAN “İRAN'IN ENSESİNDEYİZ” MESAJI
Ateşkesin ilk saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun bölgede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.
Truth üzerinden paylaşım yapan Trump, “Amerika geri döndü” dedi. ABD Başkanı, “ABD'ye ait tüm gemiler, uçaklar ve askeri personel, ek mühimmat, silahlar ve halihazırda önemli ölçüde zayıflamış bir düşmanın ölümcül bir şekilde yargılanması ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan her şeyle birlikte, varılan gerçek anlaşma tamamen yerine getirilene kadar İran'da ve çevresinde kalmaya devam edecektir.” diye yazdı.
Trump, “Nükleer silah yok, Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak” diye yazarken eğer anlaşma sağlanamazsa çatışmanın daha büyük bir şekilde başlayacağını söyledi.
İSPANYA İSRAİL'İ SUÇLADI, TAHRAN ELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇTI
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'i Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla uluslararası hukuku ve Ortadoğu'da yeni varılan 2 haftalık ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Albares, parlamentoda "İsrail'in ateşkesi hiçe sayarak ve uluslararası hukuku ihlal ederek Lübnan'a yüzlerce bomba attığını gördük" dedi ve Albares, bölgede barışı sağlamak umuduyla Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.
ABD'nin ısrarla açılmasını istediği Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemiler
İRAN MÜZAKERELERE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR
İran, İsrail saldırıları sürerken ABD ile kalıcı bir barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin "mantıksız" olacağını ifade etti. İran'ın Meclis Başkanı ve muhtemel baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf'ın yaptığı uyarı bölgedeki istikrarsızlığın devam edebileceği şeklinde yorumlara yol açtı.
İsrail'in İran tarafından desteklenen Hizbullah'a karşı saldırıları yoğunlaştırarak ateşkesin birçok şartını ihlal ettiğini, ABD'nin de İran'ın nükleer hedeflerden vazgeçmesi konusunda ısrar ederek anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Kalibaf, "Böyle bir durumda, ikili ateşkes veya müzakereler mantıksız" dedi.
Taraflar, 11 Nisan Cumartesi günü Pakistan'da başlaması beklenen barış görüşmeleri için farklı gündemler belirlerken, iki haftalık ateşkesin o zamana kadar devam edip etmeyeceği konusunda da belirsizlik sürüyor.
İsrail ve ABD, iki haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceğini söylemişti.
İran'ın Meclis Başkanı ve muhtemel baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf
İRAN ELÇİSİ ÖNCE “HEYET GİDECEK” DEDİ, SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ
İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, sabah saatlerinde İran heyetinin İran tarafından önerilen 10 maddeye dayalı “ciddi görüşmeler” amacıyla İslamabad'a bu gece gideceğini duyurdu. Ancak Mukaddem birkaç saat sonra heyetin gideceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.
Pakistan ordusu kaynakları, ABD-İran görüşmelerinin İslamabad'da sıkı güvenlik önlemleri altında askeri bir alanda yapılacağını söyledi.
İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VARDI?
İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.
- ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
- Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
- İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
- İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
- BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
- Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi
İRAN'DA SAVAŞIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR
İran Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat'ta başlayan ve ateşkese kadar 40 gün süren ABD ve İsrail'in saldırılarında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.