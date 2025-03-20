Pezeşkiyan nevruz mesajı: "Komşularla iyi ilişkiler birinci önceliğimiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşularla iyi ilişkiler kurulmasının ülkesinin birinci önceliği olduğunu söyledi.



Pezeşkiyan, Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle yayımladığı görüntülü mesajla halka seslendi.



Geçen yıl ülke olarak zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Pezeşkiyan, önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ani ölümü ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği soykırım ve savaş suçlarına değindi.



Pezeşkiyan, "Yeni bir dönemecin başlangıcında sevgili İran'ımızı çirkinliklerden, pisliklerden, haksızlıklardan uzaklaştırmaya kararlıyız ve bunu başarmak için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.



Halkın ekonomik ve sosyal sıkıntıları konusunda duyarlı olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Enflasyon ve yüksek fiyat sorunlarının farkındayım ve mevcut bu sorunlara mutlaka bir çözüm yolu bulacağız, tüm değerli İran halkımızın desteği ve katılımıyla bunların üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.



Pezeşkiyan, "Geçmişteki şekilde yönetmeye ve yaşamaya devam etmek, dengesizlikleri daha da kötüleştirmek ve yoğunlaştırmak anlamına gelir." diyerek ülkede köklü değişiklikler yapacaklarını ifade etti.



Dış politika konusunda ise Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle her alanda sağlıklı ilişkilere sahip olmak ilk önceliğimizdir. Dünyanın tüm ülkeleriyle, terörden, katliamlardan, suçlular ve zalimler tarafından vahşice öldürülenlerden uzak, barış, kardeşlik ve insanlık dolu bir dünya kurmak arzusundayız." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​