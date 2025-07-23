Pezeşkiyan: Tahran'da su yok, başkenti taşımalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini söyledi.

Tahran'da reformist kanadın çatı kuruluşu Reform Cephesi üyelerini kabul ettiği toplantıda konuşan Pezeşkiyan Tahran'daki su krizine değindi, Başkentin taşınması görüşünü tekrar dile getirdi.

Su krizi nedeniyle Tahran'ın bugün tatil edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi aşamadadır. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve eğer böyle devam ederse halka su sağlayamayacağız." dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMEMİZE İMKAN YOK"

Başkentin Tahran'dan taşınması görüşünü tekrar eden Pezeşkiyan, "Ben daha önce başkenti taşımamız gerektiğini söylemiştim.

Bazıları beni eleştirmişti ancak bu şekilde devam etme imkanımız yok." ifadelerini kullandı.

SON 100 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İran'da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düştüğü açıklanmıştı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden 20 Temmuz'da yapılan açıklamada, Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısında bulunularak, halka tasarruf çağrısı yapılmıştı. ​​​​​​