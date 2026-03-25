Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a: "Kararlı tutumu takdire şayandır"
25.03.2026 13:47
Son Güncelleme: 25.03.2026 13:48
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj verdi.
Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “aziz kardeşim” diyerek seslenen Pezeşkiyan, “Saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır” ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı, “Kardeş Türk milleti İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz” diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İsrail ve ABD'nin saldırıları ile başlayan İran savaşı hakkında konuşmuş, savaşı “Netanyahu'nun ikbal savaşı” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Savaş İsrail'in savaşı ama ceremesini tüm dünyada 8 milyar insan ödüyor. Daha fazla kan dökülmeden bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli" dedi.
Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisi için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutacağız” dedi. Cumhurbaşkanı “İsrail'in uzlaşmaz, maksimalist, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir.” diye konuştu.