Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a: "Kararlı tutumu takdire şayandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İsrail ve ABD'nin saldırıları ile başlayan İran savaşı hakkında konuşmuş, savaşı “Netanyahu'nun ikbal savaşı” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Savaş İsrail'in savaşı ama ceremesini tüm dünyada 8 milyar insan ödüyor. Daha fazla kan dökülmeden bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli" dedi.

Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisi için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutacağız” dedi. Cumhurbaşkanı “İsrail'in uzlaşmaz, maksimalist, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir.” diye konuştu.