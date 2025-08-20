Pezeşkiyan’dan Erivan’a acil Zengezur ziyareti: İran, Zengezur koridoruna neden karşı?

İran Cumhurbaşkanı, Azerbaycan-Ermenistan barış deklarasyonunun imzalanmasından 11 gün sonra gittiği Erivan’da ülkesinin Zengezur koridoruna dönük kaygılarını ve telkinlerini dile getirdi. Azerbaycan’ı Nahçıvan Özerk Bölgesi’ne bağlayacak olan 43 km. uzunluğundaki Zengezur koridorunun ABD şirketleri tarafından geliştirilip işletilmesine olanak sağlayan Beyaz Saray anlaşması 7 Ağustos’ta imzalanmıştı. Anlaşmaya göre koridor, Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası adıyla ABD şirketleri tarafından 99 yıllığına kiralanacak ve bir 99 yıl daha uzatılabilecek. Bu gelişmeye en sert tepkiyi İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti “Bu geçit Trump’ın mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır” sözleriyle vermişti. İran, Zengezur koridoruna birçok nedenden dolayı karşı çıkıyor. Pezeşkiyan, Paşinyan ile düzenlediği basın toplantısında bunlardan bazılarını dile getirdi:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek için düzenlediği iki günlük Ermenistan ziyaretinin en önemli konusu Zengezur koridoru oldu.





‘BÖLGE DIŞI GÜÇLER GELMESİN’



Diplomatik kaynaklara göre İran, Güney Kafkasya’yı “ulusal güvenlik havzası” içinde görüyor ve bu bölgede yaşanan her türlü jeopolitik değişimden etkileniyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve sonucunda Ermenistan ve Azerbaycan’ın bağımsızlıklarını ilan etmesiyle değişen durum nedeniyle bu bölgenin İran için öneminin daha da arttığı kaydediliyor.

Dolayısıyla ABD’nin bu bölgede böylesine kritik önemdeki bir geçidi kontrol edecek olmasının önemli bir jeopolitik değişim yaratacağı, bunun da güvenlik sorunlarına neden olacağı Tahran’da değerlendiriliyor. Koridorun güvenliğinin de ABD tarafından sağlanması olasılığı da bu kapsamda ayrıca kaygı verici olarak görülüyor.



Pezeşkiyan, basın toplantısında, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin kendileri için de stratejik öncelikler arasında olduğunu kaydetti ancak Tahran’ın bölge dışı güçlerin bu sürece katılmasına karşı çıktığını kaydetti.



İRAN: KAYGILARIMIZ GİDERİLSİN



Güney Kafkasya konularının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, bu ifadelerle Erivan ve Bakü yönetimlerinin barışa giden yolda Beyaz Saray’ı tercih etmelerini dolaylı olarak eleştirmiş oldu.

İran Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da “Ortak sınırımızda üçüncü ülke güçlerinin varlığına ilişkin kaygılarımız tam olarak giderilmeli,” ifadesini kullandı.

İran, tüm bölge için önemli olan bu tür bağlantı yolları ve koridorların tüm bölge ülkelerinin katılımıyla kararlaştırılması gerektiğini de kaydediyor.

Bu kapsamda 3+3 formatında geliştirilen Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan ile Türkiye-Rusya-İran’ın ortak bir zeminde ulaştırma politikalarını dengelemeleri gerektiği düşüncesinde.