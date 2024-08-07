Pezeşkiyan'dan Macron'a: İran saldırılara asla sessiz kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Devlet medyasının bildirdiğine göre Pezeşkiyan Macron'a, "İran, çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılar karşısında asla sessiz kalmayacaktır" dedi ve 10 aydır süren Gazze savaşı nedeniyle İsrail'i eleştirdi.

Görüşme, geçtiğimiz hafta Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından bölgesel gerilimin arttığı bir ortamda gerçekleşti.

İran'ın İsrail'e suikast nedeniyle misilleme yapması bekleniyor.

Basında çıkan haberlere göre Pezeşkiyan, "Eğer ABD ve Batılı ülkeler gerçekten bölgede savaşı önlemek istiyorlarsa, bu rejimi (İsrail) Gazze'ye yönelik soykırım ve saldırıları durdurmaya ve ateşkesi kabul etmeye zorlamalıdırlar" diye konuştu.



İslam İşbirliği Teşkilatı, Haniye'nin öldürülmesini görüşmek üzere İran'ın talebiyle bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde acil bir toplantı düzenliyor.

"ABD DİPLOMASİSİ" İDDİASI

Amerikan gazetesi Washington Post bugünkü haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu'da bölgesel savaşı engellemek için geçen haftadan beri yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü yazdı.



Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin çabalarının Tahran'ın misilleme yapmasını önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Yetkililere göre İran'ın, İsrail'e yönelik büyük misilleme planını bu temaslar sonucunda yeniden gözden geçirebileceği öne sürdü.