Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya: Gazze’yi susuz bırakan rejim İran’a mı su getirecek?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’daki su krizini çözmeye yardımcı olacakları yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden alaycı bir yanıt verdi.



Pezeşkiyan paylaşımında, "Gazze halkını sudan ve yiyecekten mahrum bırakan bir rejim, şimdi İran halkına su mu getirecek? Ne büyük serap ama" ifadelerini kullandı.



"İSYAN İÇİN SOKAKLARA ÇIKIN"



Netanyahu, salı günü sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında İran halkına seslenerek, "Yakında ülkeniz özgür olacak. Su sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Ekonominiz toparlanacak ve gelişecek. Çocuklarınız yeniden neşeli ve kaygısız olacak. İsrail size yardım edecek. Eğer isterseniz, özgür bir İran rüya değil. Şimdi harekete geçme zamanı, özgürlük için mücadele etme zamanı. İsyan için sokaklara çıkın, yalnız değilsiniz, ben yanınızdayım" demişti.



Pezeşkiyan, daha önce yaptığı açıklamada ülkedeki su krizinin ciddi boyuta ulaştığını belirterek, "Kaynaklarımız azalıyor ve kuraklığa doğru gidiyoruz. Eğer su tüketimi yönetemezsek, Eylül ve Ekim aylarında barajlarda su kalmayacak" uyarısında bulunmuştu.