Pezeşkiyan'dan Trump'a tepki: İran, eşit şartlarda diyalogdan yana

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz Bayramı dolayısıyla başkent Tahran’da hükümet yetkilileri ve bir grup milletvekili ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’ın "doğrudan müzakere çağrısı" ve İran’a yönelik tehditleri hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Trump’ın çağrısına tepki göstererek, "İran, eşit şartlarda diyalogdan yanadır. Bir yandan İran’ı tehdit edip diğer yandan müzakere çağrısı yapamazsınız. Eğer gerçekten müzakere istiyorsanız, tehditlerin anlamı nedir." dedi.



BİRLİK ÇAĞRISI



Pezeşkiyan, ülke içindeki tehditler karşısında birlik çağrısı yaparak, "Eğer içerideki anlaşmazlıkları bir kenara bırakır, birlik içinde olursak düşman bize karşı harekete geçemez ve halkın sorunlarını da çözebiliriz. Hep birlikte el ele vererek halk için çalışmamız gerekiyor. Bazı kişiler ülkedeki her şeyi siyasileştirmiş durumda. Halk için yapılan hizmetleri bile siyasi bir mesele olarak görüyorlar." ifadelerini kullandı.



"HALKIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL"



Ekonomik duruma da değinen Pezeşkiyan, İran halkının geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "Halkın ekonomik durumu iyi değil. Bu yıl, geçen yıla göre daha fazla üretime ve kaynakların verimli kullanımına odaklanmalıyız. Sosyal destek programlarına ihtiyacımız var. Hiçbir bireyin İran’da aç kalmaması için, hayırseverlerin desteği ve halkın katılımıyla yeni bir yapı kuruyoruz. Cami ve mahalle odaklı bir hizmet ağı ile bu sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.