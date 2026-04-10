Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye övgü. "Türk milletinin etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , Türkiye ’nin İran’a yönelik saldırılara karşı sergilediği tutumu ve Türk halkının desteğini takdir ettiklerini söyledi.

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, İran’a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran’la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “aziz kardeşim” diyerek seslenen Pezeşkiyan, “Saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır” ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, “Kardeş Türk milleti İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz.” diye yazmıştı.