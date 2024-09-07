Philadelphi Koridoru'nda geri adım: İsrail askerleri çekilecek mi?

İsrail medyası, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerinin önündeki en büyük engel olan Philadelphi Koridoru krizinin çözümü konusunda yeni adımlar atıldığını öne sürüyor. Netanyahu'nun henüz benimsemediği ya da yorumlamadığı bu geri adımlar, İsrail halkının rehineleri geri almak için hükümetten beklediği tutumu yansıtıyor. Uzmanlar, İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasında savaş yoluyla gerilimi artırmamak için geri adım atmasının mümkün olduğuna inanıyor.

Philadelphi Koridoru'nda geri adım: İsrail askerleri çekilecek mi?

, Filistinli grup Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında, Mısır ile Şeridi arasındaki sınır boyunca uzanan 15 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndan silahlı kuvvetlerinin tamamen çekilmesini kabul etti.

Ancak Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nda süresiz olarak askeri varlık sürdürmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

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ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ve Mısır sınırındaki bu toprak parçasındaki varlığı, Hamas ile arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük engellerden birini temsil ediyor. Filistinli grup, herhangi bir teklifi kabul etmek için ordunun tamamen çekilmesini temel bir koşul olarak öne sürüyor.

Bir Arap diplomat, "Times of Israel" gazetesine İsrail gizli servisi Mossad'ın direktörü David Barnea'nın dün acilen Doha'ya uçarak Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüştüğünü aktardı.

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ASKERLER ÇEKİLECEK Mİ?

Kaynak, bu görüşme sırasında Tel Aviv'in anlaşmanın ikinci aşamasında Philadelphi Koridoru'ndan çekilme konusundaki pozisyonunu bildirdiğini doğruladı. Netanyahu'nun ofisi haberleri yalanlamadı ancak Güvenlik Kabinesi'nin henüz anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmediğini açıkladı.

ABD, 'in anlaşmanın altı hafta sürecek ilk aşamasında ordunun Philadelphi Koridoru'nun yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesini öngören son öneriyi kabul ettiğini söyledi.

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İSRAİL'İN ASKERİ HEDEFLERİ

Üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Usame Hamdan, 'in Philadelphi Koridoru'ndaki varlığını "Refah sınırını kontrol etmek" ve "Filistin halkına yönelik ablukayı sürdürmek" amacıyla elinde tutmak istediğini aktardı.

Yetkililer, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'nu bir ikilem haline getirdiğini öne sürüyor.

Hamas yetkilisi Hamdan, "Biz pozisyonumuzu açıkça belirttik: Philadelphia Koridoru, üzerinde üçüncü bir tarafın varlığını kabul etmediğimiz ortak bir Mısır-Filistin sınırıdır" dedi.

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