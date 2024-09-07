Philadelphi Koridoru'nda geri adım: İsrail askerleri çekilecek mi?

İsrail, Filistinli grup Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır boyunca uzanan 15 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndan silahlı kuvvetlerinin tamamen çekilmesini kabul etti.



Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nda süresiz olarak askeri varlık sürdürmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

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ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL



İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze ve Mısır sınırındaki bu toprak parçasındaki varlığı, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük engellerden birini temsil ediyor. Filistinli grup, herhangi bir teklifi kabul etmek için ordunun tamamen çekilmesini temel bir koşul olarak öne sürüyor.



Bir Arap diplomat, "Times of Israel" gazetesine İsrail gizli servisi Mossad'ın direktörü David Barnea'nın dün acilen Doha'ya uçarak Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüştüğünü aktardı.



ASKERLER ÇEKİLECEK Mİ?



Kaynak, bu görüşme sırasında Tel Aviv'in anlaşmanın ikinci aşamasında Philadelphi Koridoru'ndan çekilme konusundaki pozisyonunu bildirdiğini doğruladı. Netanyahu'nun ofisi haberleri yalanlamadı ancak İsrail Güvenlik Kabinesi'nin henüz anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmediğini açıkladı.



ABD, İsrail'in anlaşmanın altı hafta sürecek ilk aşamasında ordunun Philadelphi Koridoru'nun yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesini öngören son öneriyi kabul ettiğini söyledi.



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İSRAİL'İN ASKERİ HEDEFLERİ



Üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Usame Hamdan, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndaki varlığını "Refah sınırını kontrol etmek" ve "Filistin halkına yönelik ablukayı sürdürmek" amacıyla elinde tutmak istediğini aktardı.



Yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'nu bir ikilem haline getirdiğini öne sürüyor.



Hamas yetkilisi Hamdan, "Biz pozisyonumuzu açıkça belirttik: Philadelphia Koridoru, üzerinde üçüncü bir tarafın varlığını kabul etmediğimiz ortak bir Mısır-Filistin sınırıdır" dedi.