Pi günü nedir? Dünya Pi Günü ne anlama gelir?

Pi Günü, matematikte temel bir sabit olan pi (π) sayısının önemini kutlamak amacıyla her yıl 14 Mart'ta düzenlenen bir etkinliktir. Pi, bir çemberin çevresinin çapına oranını ifade eden irrasyonel bir sayıdır ve değeri yaklaşık olarak 3.14 olarak bilinir. Pi (Yunanca π harfi), matematikte bir sabiti temsil etmek için kullanılan semboldür - bir dairenin çevresinin çapına oranı - yaklaşık 3.14159'dur. Pi, ondalık

noktasından sonra bir trilyondan fazla basamağa kadar hesaplanmıştır.



İrrasyonel ve aşkın bir sayı olarak, tekrar veya desen olmadan sonsuza kadar devam edecektir. Tipik hesaplamalar için yalnızca bir avuç basamağa ihtiyaç duyulurken, Pi'nin sonsuz doğası onu ezberlemeyi ve giderek daha fazla basamağı hesaplamayı eğlenceli bir meydan okuma haline getirir.