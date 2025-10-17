Picasso'nun 600 bin euro'luk tablosu sergi yolunda kayboldu

İspanya polisi, Pablo Picasso'ya ait "Naturaleza muerta con guitarra" (Gitarla Natürmort) isimli tablonun kaybolması üzerine soruşturma başlattı.



Değeri yaklaşık 600 bin euro olan küçük boyutlu eser, Madrid'deki özel bir koleksiyondan Granada'daki bir sergiye götürülürken ortadan kayboldu.



Guaj boya ve kurşun kalemle yapılmış 1919 tarihli tablo, CajaGranada Vakfı'nın yeni açılan "Natürmort: Cansızın Sonsuzluğu" başlıklı sergisinde yer alacaktı.



Ancak yalnızca 12,7'e 9,8 santimetre boyutlarındaki eser, vakfa ulaşmadı.



TESLİMAT ESNASINDA KONTROL EKSİK YAPILDI



Tablo, 3 Ekim Cuma günü Madrid'den Granada'ya gönderilen emanet eserler arasındaydı.



Vakıf yetkilileri, sabah saat 10.00'da gelen nakliye aracındaki yük boşaltıldıktan sonra kutuların bir kısmının doğru numaralandırılmadığını ve bu nedenle "tam bir kontrol" yapılamadığını belirtti.



Yetkililer, bu duruma rağmen teslimat formunu imzalayarak nakliye personelini gönderdi.



Hafta sonu boyunca kamera kaydı altında tutulan kutular pazartesi günü açıldı.



Vakıf, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Eserlerin açılması tamamlandıktan sonra CajaGranada Vakfı personeli bunları sergi salonunun farklı bölümlerine yerleştirdi. Aynı sabah, sergi küratörü ve vakfın sergi sorumlusu bir eserin eksik olduğunu fark etti. Eksik olan parça Pablo Picasso’ya ait ‘Gitarla Natürmort’ adlı küçük bir guaj boyaydı.”



Açıklamada, tablonun kaybolduğunun Ulusal Polis Teşkilatına bildirildiği belirtilerek, “Soruşturmayı yürüten yetkililerle tam bir işbirliği içindeyiz ve olayın aydınlatılacağına güveniyoruz” denildi.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, tabloyu taşıyan araç Granada yakınlarında bir gece konakladı.



Araçtaki iki personelin, kargoyu korumak için dönüşümlü olarak nöbet tuttuğu öne sürüldü.



PICASSO'NUN ESERLERİ SIK SIK HEDEF ALINIYOR



Pablo Picasso'nun dünya çapındaki ünü ve eserlerinin yüksek değeri, yapıtlarını uzun süredir hırsızların hedefi haline getiriyor.



2007 yılında sanatçının torununun Paris'teki evinden toplam değeri 50 milyon euroyu bulan iki tablo çalınmıştı.



İki yıl sonra ise yine Paris'teki Picasso Müzesi'nden değeri 8 milyon euronun üzerindeki bir eskiz defteri kaybolmuştu.



Ressamın diğer torunu Marina Picasso’nun Fransa Rivierası’ndaki villasından 1989'da yaklaşık 11 milyon euro değerinde 12 tablo çalınırken, 1976'da Fransa’nın güneyindeki Avignon kentinde bulunan bir müzeden 118 eser alınmıştı.



Son olarak 1997'de Londra merkezindeki bir galeriye giren silahlı bir kişi, değeri 600 bin eurodan fazla olan Tête de Femme adlı tabloyu gasp ederek taksiyle kaçmış, eser daha sonra bulunmuştu.

