Picha kapatıldı: Meloni'nin fotoğrafıyla oynayıp porno sitesinde yayınladılar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisi ve diğer kadınların fotoğraflarının pornografik bir internet sitesinde yayınlanmasından “tiksindiğini” söyledi ve faillerin hızla tespit edilip en sert şekilde cezalandırılmasını istedi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre Meloni'nin kız kardeşi Arianna ve muhalefet lideri Elly Schlein'ın fotoğrafları da İtalyan platformu Phica'da bulundu. Platform, yöneticileri dün, “platformu yanlış kullandıkları” gerekçesiyle kapatmadan önce 700 binden fazla aboneye sahipti.

Kaba ve cinsiyetçi başlıklar eşliğinde yayınlanan fotoğraflar, kişisel sosyal medya hesaplarından veya kamuya açık kaynaklardan izinsiz olarak alınmış ve vücut kısımlarını yakınlaştırmak veya kadınları cinsel pozlarda göstermek için değiştirilmişti. Bu hafta birkaç tanınmış kadın tarafından skandal ortaya çıkarıldığından beri, çok sayıda kadın Phica ve benzeri platformlar hakkında şikayette bulundu.

MELONİ: OLANLARDAN TİKSİNİYORUM

Meloni Corriere della Sera gazetesine, “Olanlardan tiksiniyorum. Hakaret, aşağılama ve tacize uğrayan tüm kadınlara dayanışma ve desteğimi sunmak istiyorum” dedi.

Meloni, “2025 yılında hala bir kadının onurunu çiğnemek ve cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle onu hedef almak, anonimlik veya klavyenin arkasına saklanmak normal ve meşru görenlerin olması üzücü” diye ekledi.

Geçen hafta Meta, erkeklerin eşlerinin veya tanımadıkları kadınların samimi fotoğraflarını paylaştıkları Mia Moglie (Karım) adlı İtalyanca Facebook hesabını kapattı.

"YANLIŞ ELLERDE KORKUNÇ BİR SİLAHA DÖNÜŞEBİLİR"

İtalyanca'da vajina anlamına gelen argo kelimenin yanlış yazılmış hali olan Phica, 2005 yılında kuruldu ve kadınlar platformu şikayet etmesine rağmen engellenmeden faaliyet göstermeye devam etti. Polis, merkez sol Demokratik Parti'nin (PD) birkaç politikacısından resmi şikayet aldıktan sonra soruşturma başlattı. Sitenin “VIP bölümü”nde tanınmış kadınların değiştirilmiş görüntüleri yer alıyordu.

Meloni, Corriere'ye sorumluların tespit edilip “azami sertlikle” cezalandırılması gerektiğini söyledi. “Zararsız olduğu düşünülen içerikler, yanlış ellerde korkunç bir silaha dönüşebilir. Hepimiz bunun farkında olmalıyız” diye ekledi.

Milano Üniversitesi'nin 2019 yılında yaptığı bir araştırma, İtalyan kadınların yüzde 20'sinin rızası dışında özel fotoğraflarının paylaşıldığını ortaya koydu.