Pilot sağını solunu karıştırdı, uçak alev aldı

İngiltere’de Haziran 2024’te bir yolcu uçağının frenlerinin alev aldığı olayla ilgili rapor yayınlandı. British Airways havayolu şirketine ait yolcu uçağınının yardımcı pilotunun kalkış esnasında “sağ ve sol elini birbirine karıştırdığı” ortaya çıktı.

Gatwick Havalimanı, yaşanan bu olay sebebiyle bir süre kapalı kalmış, onlarca uçağın başka havaalanlarına yönlendirilmesi gerekmiş, bazı uçuşlar ise iptal edilmişti.



“NEDEN BÖYLE BİR ŞEY OLDU BİLMİYORUM”



Daily Mail gazetesinin haberine göre, Gatwick’ten Kanada’nın Vancouver kentine doğru yola çıkan “Boeing 777” tipi yolcu uçağının yardımcı pilotu kalkış sırasında sağ ve sol ellerini birbirine karıştırarak uçağın itme kuvvetinden sorumlu olan kolu geri çekti. Bu ise uçağın frenlerinin alev almasına ve kalkışın reddedilmesine sebep oldu. Bu durum, pilotun uçak saatte 305 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaştıktan sonra pistte “yüksek hızlı acil durdurma” yapması gerektiği anlamına geliyordu.



Bu olaya ilişkin perşembe günü yayınlanan bir rapor, pilotun olay günü yıllık izinden henüz dönmüş olduğunu, en son iki hafta önce uçtuğunu ve “iyi dinlenmiş, iyi hisseder” bir vaziyette olduğunu ortaya koydu. Hava Kaza Soruşturma Kurumu’nun (AAIB) raporuna göre, daha önce 6 bin saat uçuş geçmişi olan pilot, sağını solunu neden karıştırmış olabileceğini bilmediğini bildirdi.



SAĞ ELİ YERİNE SOL ELİNİ GERİ ÇEKTİ



Uçağın frenlerinin alev aldığı olay sırasında uçakta bulunan 13 mürettebat ve 334 yolcudan yaralanan olmamıştı. Ancak, uçağın sağ tarafında çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi gerekmişti.



Rapora göre, pilotun kalkış esnasında sol elini hareket ettirmesi, bu esnada sağ eliyle kontrol kolunu geri çekmeye hazırlanması gerekiyordu. Fakat pilot bunun yerine “istemeden” sol elini geri çekmişti.

