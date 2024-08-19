Pilot uçuş sırasında bayıldı! 225 yolcu taşıyan uçak acil iniş yaptı

Polonya'da Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair'e ait 225 yolcunun bulunduğu uçak, pilotun bayılmasının ardından Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pilot uçuş sırasında bayıldı! 225 yolcu taşıyan uçak acil iniş yaptı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta baygınlık geçirdi.

Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.

Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.

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