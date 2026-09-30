Pilotlar kavga etti, Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma alarmı verildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu haberi dünya gündemine bomba gibi düştü.



Kısa bir süre içinde, uçağın kaçırılıp kaçırılmadığına dair birçok çelişkili bilgi gelmeye başladı.



İsrail Başbakanlık Sözcüsü ise yaptığı son dakika açıklamasıyla tartışmalara noktayı koyarak, olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını açıkladı.



PİLOTLARIN KAVGASI ALARM VERDİRMİŞ



İsrail basını, olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını, pilotların kavgası nedeniyle alarm verildiğini yazdı.



UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ



Daha sonra, uçağın, yönlendirildiği Suudi Arabistan'a indiği açıklandı.



BAŞLANGICINDAN İTİBAREN OLAY NASIL GELİŞTİ?



İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.



İSRAİL'DEN JETLER HAVALANDI

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.



İSRAİL BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ: KAÇIRMA VAKASI DEĞİL



İsrail Başbakanlık Sözcüsü ise yaptığı son dakika açıklamasıyla, olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını söyledi ve konuyla ilgili çelişki kalmadı ve uçağın Suudi Arabistan'a indiği bildirildi.

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