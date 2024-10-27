Piramitlerde yeni gizem: Köpekler tırmanışa geçti!

Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Gizemlerine bir yenisini daha ekleyen piramitlerde, 14 Ekim günü yamaç paraşütü yapmak için havalanan Alex Lang, 138 metre yüksekliğindeki Giza Piramidi’nin üzerinde uçarken, zirvede hareket eden bir şey fark etti. Yakınlaştığında bunun bir köpek olduğunu gördü.

Amerikan Kahire Kurtarma Vakfı'nın kurucu ortağı İbrahim Elbendary, Lang'ın videosunu gördüğünde köpeği hemen tanıdığını belirtti. Apollo adı verilen bu köpek, Kefren Piramidi'nin üst kesimlerinde yaşayan yaklaşık sekiz köpekten biriydi.

17 Ekim'de tur rehberi Lauren Rathvon tarafından kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Aynı köpeğin yaklaşık 150 metrelik kireç taşı yığınından aşağı ustalıkla indiği ve bu kez arkadaşlarını da getirdiği görüldü.

Elbendary, Apollon'u piramidin tepesinde kuş avlarken gördüğünü doğruladı.

Giza Piramidi çevresinde yaklaşık 100 sokak köpeğinin yaşadığı ve bu köpeklerin piramidin inşasından beri bölgede oldukları biliniyor.



Piramitlere tırmanmak yasak olmasına rağmen, bu cesur köpek bir şekilde zirveye ulaşmayı başardı. Köpeğin nasıl tepeye çıktığı veya ne kadar süre orada kaldığı bilinmiyor. Ayrıca, sonunda nasıl kurtarıldığı da açıklanmadı.