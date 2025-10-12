Piramitlerin bitmeyen sırrı: Yer altı dünyasına açılan üç kuyu keşfedildi

Giza Platosu’nun kuzeydoğu ucunda, kumların altında gizlenmiş üç kuyu keşfedildi. Bu kuyular, Büyük Sfenks, Keops Piramidi ve Kefren Piramidi arasında mükemmel bir üçgen oluşturuyor.

Yapıların ne su kuyusu olduğu ne de gelişigüzel kazıldığı düşünülüyor. Üzerlerinde hiçbir yazıt yok ve duvarları olağanüstü derecede düzgün. Araştırmacılara göre bu hassasiyet, kasitlı ve ileri bir mühendisliğe işaret ediyor.

"EFSANEVİ LABİRENTLE BAĞLANTILI OLABİLİR"



Yunan tarihçi Herodot, binlerce yıl önce Mısır’da 3 bin odadan oluşan dev bir “yeraltı labirenti”nden bahsetmişti. Yeni keşfedilen bu kuyuların, o efsanevi labirentle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

19. yüzyılda Giovanni Caviglia ve Henry Salt gibi kaşifler bölgede benzer kuyular bulmuş, Fransız arkeolog Pierre-Jean Mariette de 1860’larda bu anomalileri haritalandırmıştı..

Khafre Araştırma Projesi kapsamında çalışan araştırmacılar, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) teknolojisiyle bölgede ölçümler yaptı.

Elde edilen veriler, kumun altında geometrik olarak kesilmiş, yaklaşık 40 metre derinliğinde üç şaftın varlığını ortaya koydu.

İlk kuyu, Sfenks’in kuzeydoğusunda yer alıyor. Kare biçimli girişi kireçtaşı bloklarla çevrili.