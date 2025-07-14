Pire'de liman işçilerinden İsrail protestosu: "Suç ortağı olmayacağız"

Yunanistan Konteyner Taşımacılığı İşçileri Birliği (ENEDEP), İsrail'e askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürmesi planlanan gemiyi engellemek amacıyla Pire Limanı'nda eylem yaptı.



ENEDEP sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'e demir çelik götürmesi planlanan bir gemiyi engellemek amacıyla Pire Limanı'nda yaptıkları eylemle, "Elimizi kana bulamayacağız, suç ortağı ve misillemenin hedefi olmayacağız" mesajı verdiklerini bildirdi.



Açıklamada, "Liman işçileri suç ortağı olmayacaktır, askeri malzeme amaçlı demir çeliğin nakliyesini yapmayacağız. Cosco Shipping Pisces isimli ve askeri malzeme yüklü geminin nihai hedefi, İsrail'in savaş endüstrisidir" ifadesi kullanıldı.



Gazze'deki İsrail saldırılarına atıfta bulunulan açıklamada, "Bu, sivillerin öldürülmesinin, hastanelerin, okulların, çocukların, bebeklerin, kadınların bombalanmasının sürdürülmesinde kullanılacak bir yüktür" değerlendirmesine yer verildi.



Ayrıca, yetkili firmanın kararıyla söz konusu yükün İsrail'e taşınmasındaki planın değiştiği, bu sabah yapılması beklenen yüklemenin çarşambaya ertelendiği belirtilerek, yüklemenin yapılacağı çarşamba akşamı için de eylem çağrısı yapıldı.