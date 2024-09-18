Pirinç kıtlığı devam eden Japonya'da hırsızlıklar arttı: 150 kilogram pirinç çalındı

Arz yetersizliği nedeniyle pirinç kıtlığı yaşanan Japonya'da hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kyoto eyaletindeki Kameoka şehrinde pirinç yetiştiren bir çiftçinin deposundan 150 kilogram pirinç çalındığı açıklandı.

Dün sabaha karşı yaşanan hırsızlık, çiftçinin erken saatlerde depoyu açması ile ortaya çıktı. Çiftçinin her biri 30 kilogram ağırlığındaki 5 çuval pirincin yerinde olmadığını fark ederek polise haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, çiftçileri muhtemel pirinç hırsızlıklarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

HIRSIZLIKLAR BAŞLAMIŞTI

Japonya'da baş gösteren pirinç kıtlığı sonrasında ülkede hırsızlık olayları başlamış, geçen hafta Niigata eyaletinin Joetsu şehrinde bir çiftçinin deposundan yeni hasat edilmiş 90 kilogram pirinç çalınmıştı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, üreticilere depo kapılarını sağlam bir şekilde kilitleme, güvenlik kamerası ve alarm kullanma gibi ek tedbirler alma tavsiyesinde bulunmuştu.



KITLIK KRİZE NEDEN OLDU



Ülkeyi geçen ay vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu'nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava şartlarından olumsuz etkilenmesi sonucu Japonya'da pirinç krizi baş göstermişti.

Arzın yetersiz kalması nedeniyle pirinç bulmak zorlaşırken, birçok markette raflar boş kalmıştı. Bazı marketler müşteri başına satış sınırlaması getirirken, fiyatlarda da artış gözlenmişti.