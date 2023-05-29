Pirus zaferi nedir, ne demek? İşte Pirus zaferinin tarihçesi

Pirus zaferi, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen tarihsel olaylar arasında yer alıyor. MÖ 280 ve 279 yıllarında gerçekleşen Pirus zaferinin ne demek olduğu ve nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Peki, Pirus zaferi nedir, ne demek? İşte tarihçesi.

Pirus zaferi nedir, ne demek? İşte Pirus zaferinin tarihçesi

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zaferdir. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.

MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder.

Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir.

Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

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