Pistten çıkan uçak duvara çarptı!
Fas'ta pistten çıkan küçük uçağın duvara çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fas’ın Fez kentindeki Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında dün meydana gelen uçak kazasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İniş sırasında pistten çıkan küçük bir uçağın havaalanı çevresindeki duvara çarpması sonucu mürettebattan 3 kişi ve bölgede bulunan 1 kişi yaralandı.
Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu bulunmadığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.
Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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