Piton istilasına karşı "robot tavşan" planı

Florida Üniversitesi'nden (UF) yaban hayatı ekolojisi profesörü Robert McCleery liderliğinde bir ekip, Güney Florida’ya bu ay 40 adet güneş enerjili, uzaktan kumandalı robot tavşan bıraktı.

Görünüşte peluş bir oyuncak gibi duran bu tavşanların içi aslında motor ve ısıtıcılarla donatılmış durumda. Amaç, pitonların favori avlarından biri olan bataklık tavşanlarının vücut ısısını ve hareketlerini taklit etmek.

OTOMATİK BİLDİRİM GÖNDERİYOR

McCleery, daha önce canlı tavşanların pitonları cezbettiğinin gösterildiğini, ancak bu yöntemin çok fazla insan gücü gerektirdiğini söylüyor. Robot tavşanlar ise bakım gerektirmiyor, suya dayanıklı ve üzerlerinde hareket algılayıcı kameralar bulunuyor. Eğer bir piton yaklaşırsa, sistem otomatik olarak araştırmacılara bildirim gönderiyor.



Projenin ortaklarından Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi’nden istilacı türler uzmanı Mike Kirkland, “Bu robotların pitonları cezbettiğini istatistiksel olarak gösterebilirsek bu büyük bir başarı olur. Çünkü şu anda pitonlar gizlenme konusunda oldukça ustalar” açıklamasında bulundu.



Araştırmacılar son çare olarak robot tavşanları gerçek tavşan kokusuyla da parfümlemeyi planlıyor. Pitonların bu yapay yemlere nasıl tepki vereceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.