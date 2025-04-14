Piyasalarda Trump belirsizliği sürüyor: ABD borsaları hafif yükseldi, dolar ve petrol geriledi

Pazartesi günü ABD borsalarında hafif yükselişler görülürken, dolar ve petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu hareket, Beyaz Saray’ın akıllı telefonlar ve bilgisayarları gümrük tarifelerinden muaf tutma kararının ardından geldi. Ancak Başkan Donald Trump, tarifelerin yine de uygulanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.



Dow Jones Endeksi yaklaşık yüzde 0,4 yükselirken S&P 500 %0,5, Nasdaq ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan bu artışta özellikle Apple hisselerinin yüzde 2,3 değer kazanması etkili oldu. Geçen hafta S&P 500 yüzde 5,7 oranında artış göstermişti; ancak bu, Nisan başında açıklanan “karşılıklı tarifeler” öncesine göre hala yüzde 5 daha düşük bir seviyede.

DOLARDA İSTİKRARSIZLIK SÜRÜYOR

Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen ürünlerin yüzde 23’ünü oluşturan 20 ürün grubunu tarifelerden muaf tutması, üreticiler açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Ancak bu gelişme, geçtiğimiz hafta ağır kayıplar yaşayan ABD tahvillerini toparlamak için yeterli olmadı. Dolar da ticaret politikalarındaki tutarsızlık nedeniyle istikrarsız bir seyir izlemeye devam etti, dolar endeksi yüzde 0,2 düştü. Yatırımcıların ABD varlıklarından çıkışı hızlandırdığı yorumları yapılırken, Wells Fargo analistleri, ABD'nin “büyüme üstünlüğünü” kaybettiğini ve dolara olan küresel talebin azaldığını belirtti.

ÇİN'DE İHRACAT YÜKSELDİ

Çin'in Mart ayı ihracatı ise, tarifeler öncesi sipariş artışlarıyla birlikte yüzde 12,4 oranında yükseldi.

ABD perakende satışları ve Çin GSYH verileri de bu hafta açıklanacak.

Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik görünüm hakkında konuşacak. Tahvil piyasasındaki son stres ve olası faiz indirimleri hakkında da sorularla karşılaşması bekleniyor.

JAPONYA GÖRÜŞMELERİNDE DÖVİZ POLİTİKALARI GÜNDEMDE

Japonya ile ABD arasındaki yaklaşan ticaret görüşmelerinde döviz politikası da gündemde olacak. Tokyo'nun, Washington’un yenden destek istemesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığı bildiriliyor. Doların güvenli liman statüsünün zayıflaması ise Japon yenine olan talebi artırmış durumda.



Piyasalar, ticaret savaşlarında kısa vadeli yumuşamaya olumlu tepki verse de Trump yönetiminin tutarsız mesajları, yatırımcı güvenini zedeliyor. Gözler bu hafta açıklanacak ekonomik verilere ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında olacak. Uzmanlar, belirsizlik ortamının süreceğini, bu nedenle piyasalarda sert iniş çıkışların devam edebileceğini öngörüyor.