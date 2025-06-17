"Pizza Endeksi" yanılmadı: İsrail'in saldırıları arttıkça Pentagon'da siparişler patladı

Sosyal medyada “Pizza Endeksi” olarak adlandırılan bu ilginç gözlem, İsrail’in İran’a yönelik büyük çaplı saldırısından hemen önce tekrar gündeme geldi.



Özellikle X (eski Twitter) platformunda aktif olan gözlemciler, Pentagon çevresindeki pizza siparişlerinde yaşanan ani yükselişe dikkat çekti. Siparişlerdeki bu hareketlilik, askeri yetkililerin yoğun bir geceye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.



Bu konuda öne çıkan ise, kendisini “sıcak istihbarat kaynağı” olarak tanıtan ‘Pentagon Pizza Report’ adlı popüler bir hesap.

Bu hesap, Pentagon’a yakın pizzacılarda siparişlerin yükseldiğini saat 18:59 itibarıyla duyurdu: Tam da İran devlet medyasının Tahran’da patlamaları doğruladığı saatten yaklaşık bir saat önce.



Hesap, Pentagon’a sekiz dakikalık mesafedeki bir Domino’s şubesinde sipariş trafiğinin olağan dışı derecede arttığını gösteren ekran görüntüleri de paylaştı. Aynı şekilde We, The Pizza, District Pizza Palace ve Extreme Pizza gibi yerlerde de benzer yoğunluk yaşandığı görüldü.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE UZANIYOR

Aslında bu gözlem Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor. Sovyet istihbarat birimleri, “Pizza Intelligence” (kısaca Pizzint) adını verdikleri bu taktikle, Amerikan pizza siparişlerinden stratejik faaliyetleri takip etmeye çalışmışlardı. 1989’daki Panama operasyonundan önce, 1990’da Irak’ın Kuveyt’e saldırısından bir gece evvel ve hatta 1998’de Bill Clinton’un azil sürecinde bile benzer sipariş artışları kayda geçmişti.

