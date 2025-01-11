"Pizzagate" saldırganı polis tarafından vurularak öldürüldü

ABD'nin Kuzey Carolişna bölgesinde, Kannapolis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre Edgar Maddison Welch isimli adam, polis tarafından öldürüldü.

Welch, polislerin durdurduğu araçta yolcuydu.

Polis memurlarından biri, Welch'in kullandığı cipi daha önce gördüğü bir cip olarak tanıdığını söyledi. Yetkililere göre, memur Welch'i daha önce tutuklamıştı ve o sırada ağır bir şartlı tahliye ihlali nedeniyle ödenmemiş bir emri olduğunu biliyordu.



Memurlar Welch'i tutuklamak için araca yaklaştıklarında, polis adamın bir tabanca çıkardığını ve memurlardan birine doğrulttuğunu söyledi. Yetkililer, silahı bırakması söylenmesine rağmen bırakmaması üzerine iki memurun Welch'i vurduğunu belirtti.



Açıklamaya göre, acil müdahale ekipleri Welch'i hastaneye götürdü ve iki gün sonra yaralarından dolayı hayatını kaybetti. Memurlardan hiçbiri, sürücü ve diğer yolcu yaralanmadı.



Yetkililer, Welch'in 2016 yılında Kuzey Carolina'dan Washington'daki Comet Ping Pong restoranına bir saldırı tüfeğiyle gittiğini ve önde gelen Demokratların pizzacıda bir çocuk seks ticareti çetesi işlettiğine dair asılsız bir komplo teorisine inandığını söyledi.

“Pizzagate” olarak adlandırılan sahte teori, 2016 başkanlık seçimleri sırasında internette dolaşmaya başladı.