PKK Sincar'da konuşlanıyor

Irak'ta terör örgütü PKK'ya bağlı Şengal Savunma Birlikleri, Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sürdürüyor.

PKK'ya bağlı birlikler ilçedeki evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş bir şekilde bekliyor.



Sincar sakinlerine göre ilçeyi terk etmeyen militanlar istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip.



Sincar ilçe merkezinde daha önce asılı olan Şengal Savunma Birlikleri'ne ait bayraklar ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ise indirilmiş durumda.



Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde PKK‘lı teröristler tarafından eğitim üssü olarak kullanılan bir bina duvarının üzerinde bulunan örgüte ait sloganların silinmediği dikkat çekiyor.



Bir başka görüntüde ise terör örgütüne ait bayrakla Irak bayrağının yan yana asılı olduğu, bu binaların da terk edildiği görülüyor.



Sincar'daki peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo da daha önce açıklamasında "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Sincar'da varlık göstermeye devam ediyor, Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler" demişti.



İlçe merkezinde ve kontrol noktalarında şu an sadece Irak asker ve polisi bulunuyor.



Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014'te DAEŞ'in Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek, Suriye'nin kuzeyi ve Kandil'den gelip, bölgeye yerleşmişti.



Örgüt, bölgede varlık gösterdiği süre boyunca Ezidi kız ve erkekleri silah altına alıp, Sincar ve çevresinde üsler ve kontrol noktaları kurmaya başlamıştı.



PKK, bölgede yerel bir silahlı grup adında varlık göstermek için YBŞ'yi kurmuştu.