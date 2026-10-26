PKK Sincar'dan çekiliyor. Sincar'ın kontrolü Irak güvenlik güçlerine geçiyor

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığını duyurdu.

PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi.



"YBŞ"nin Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.



“YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK”



Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin askeri sözcüsü Sabah en-Numan, bu adımın Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını söyledi.



Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.



Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümete devrinin bugün tamamlanacağı belirtiliyor.



IRAKLI ORGENERAL: YŞB, IRAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE HAŞDİ ŞABİ BÜNYESİNE KATILACAK



Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan YBŞ unsurlarının Irak İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağını söyledi.

Maan, Irak güvenlik birimlerine entegre edilecek YBŞ’li sayısının 4 bin olduğunu ve aralarında kadınların da bulunduğunu ifade etti.