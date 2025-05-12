PKK'nın fesih kararı dünya basınında

PKK’nın fesih kararı, İngiliz medyasında üst sıralarda kendine yer buldu.



SkyNews kanalı PKK’nın 40 yıllık silahlı çatışmanın ardından dağıldığını duyurdu. Kararı tarihi olarak niteleyen Sky News, bunun bölgede Kürt güçlerinin DAEŞ'e karşı ABD ile müttefik olduğu Suriye de dahil geniş, kapsamlı, siyasi ve güvenlik açısından sonuçları olacağını belirtti.



Independent Gazetesi de haberi benzer başlıkla verdi. Gazete PKK’nın Türkiye ile barış girişiminin bir parçası olarak dağılma ve silahsızlanma kararı aldığını yazdı. Kararın 40 yıllık çatışma sürecinin ardından geldiğine dikkat çekildi. Gazete PKK’nın Türkiye'nin birçok Batılı müttefiki tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını hatırlattı.



İngiliz Guardian gazetesi haberi, "PKK, Türkiye'ye karşı onlarca yıldır sürdürdüğü saldırıların ardından silah bırakacak" başlığıyla aktardı. Öcalan'ın üç ay önce yaptığı açıklamayı dönüm noktası olarak niteleyen gazete, örgütün bu açıklama sonrası fesih kararı aldığına dikkat çekti.



İngiliz kamu kuruluşu BBC de, PKK’nın tarihi misyonunu tamamladığını ve silahlı mücadeleye son vereceğini öne çıkardı.



Fransız Le Monde gazetesiyse Türkiye'nin yarım yüzyıllık bir tarihin defterini kapattığını yazdı. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda tarihin nasıl şekilleneceğinin merak konusu olduğu belirtildi. PKK'nın feshedilmesinden sonra Kürt sorununun birçok yönünün hala çözüm beklediği vurgulandı. Kürt sorununun çözümü için hangi siyasi reformların yapılacağının merakla beklendiğinin altı çizildi.



Belçika Le Soir gazetesi de "PKK 10 yıllarca süren mücadelesine son verip kendini feshetme kararı aldı" başlığını kullandı.



Alman Süddeutsche Zeitung haberi, "PKK Türkiye’de silahlı mücadeleye son verme kararı aldı" başlığını attı.