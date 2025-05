PKK’nın fesih kararı dünya basınında: “Tarihi bir hamle”

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı aldığını açıklaması, dünya basınında da yer buldu.



Fransa’nın AFP haber ajansı, fesih ve silah bırakma kararına ilişkin haberinde, PKK’nın 1970’li yıllarda Abdullah Öcalan tarafından kurulduğu ve o günden bu yana geçen 40 yıl boyunca 40 bini aşkın can kaybının yaşandığını hatırlattı.



Haberde, AK Parti’nin kararı “önemli bir adım” olarak karşıladığı ve sürecin hükümet tarafından “titizlikle izleneceği” ifade edildi. Fesih ve silah bırakma adımını “tarihi bir duyuru” sözleriyle tarif eden AFP, bu adımın Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından geldiğine işaret etti.



“DÖNÜM NOKTASI”



Almanya’nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel de “PKK feshini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini açıkladı” başlığını taşıyan haberinde, Ankara’nın söz konusu adımı bir “dönüm noktası” olarak tarif ettiğine işaret edildi.

Haberde, Ankara’nın bu adımı memnuniyetle karşıladığı, bunun terörsüz Türkiye yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.



“BÖLGE İÇİN BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURACAK”



İngiltere’nin The Financial Times (FT) gazetesi de 40 yılı aşkın süre sonra gelen fesih ve silah bırakma kararına ilişkin haberinde bunun “tarihi bir hamle” olduğuna ve “bölge için büyük siyasi ve güvenlik sonuçları doğuracağına” işaret edildi.



FT’nin haberinde, “Bu karar, Türkiye ve ABD arasında Suriye’de güç paylaşımı düzenlemeleri konusunda yaşanan gerilimleri hafifletebilir” değerlendirmesi yapıldı.



“GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI OLACAK”



İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da PKK’nın kararının “komşu Irak ve Suriye de dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçlarının olacağı” yorumunda bulundu.



Haberde, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güneydoğuda kalkınmayı artırma fırsatı vereceği ifade edildi.



SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı da PKK’nın “Türkiye ile barış inisiyatifi kapsamında kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını” açıkladığını aktardı.

Haberde, “barış girişiminin detaylarının kamuoyuna açıklanmadığı ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belli olmadığı” ve buna “silahların nasıl bertaraf edileceğinin ve prosedürleri kimin gözlemleyeceğinin” de dahil olduğu belirtildi. AP, üçüncü ülkelere gönderilip gönderilmeyecekleri de dahil olmak üzere PKK’lıların geleceğinin de belirsiz olduğunu kaydetti.