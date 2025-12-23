Plaj saldırısının ardından Avustralya silahlanmayı kısıtladı

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti New South Wales (NSW), Bondi Plajı'nda gerçekleşen toplu saldırının ardından olağanüstü toplanan eyalet parlamentosunun alt kanadında, bireysel silahlanma koşullarını ağırlaştıran, terör sembollerinin sergilenmesini yasaklayan ve protestoları kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti.

Reuters'ın haberine göre muhalefetteki Liberal Partinin de desteğini alan terörle mücadeleyi içeren tasarının, bugün üst meclisten de geçmesi bekleniyor.

Eyaletteki iktidar orta sol İşçi Partisi hükümeti, çoğu bireysel silah ruhsatını dört ateşli silahla sınırlandırmayı, çiftçiler içinse bu sayının 10'a kadar çıkmasına izin vermeyi teklif etti.

NE OLMUŞTU?

Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta düzenlenen bir Yahudi Hanuka kutlaması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu duyurmuştu.

Polis, saldırganların baba oğul olduğunu ve terör örgütü IŞİD'den etkilendiklerini açıkladı. Memurlar tarafından vurularak öldürülen 50 yaşındaki zanlı Sajid Akram'ın altı ateşli silaha sahip olduğu belirlendi.

Akram'ın 24 yaşındaki oğlu Naveed ise cinayet ve terör suçlamaları da dahil olmak üzere 59 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Saldırı sırasında cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Avustralya, 35 kişinin öldüğü 1996 yılındaki saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırmış olsa da polis kayıtları mevcut boşlukları gözler önüne seriyor.

Kayıtlara göre, Sydney'i de içine alan New South Wales eyaletinde 70'ten fazla kişi 100'ün üzerinde silaha sahip. Bir ruhsat sahibinin ise 298 silahı bulunuyor.

The Sydney Morning Herald gazetesi tarafından salı günü yayımlanan anket, Avustralyalıların dörtte üçünün daha sert silah yasaları istediğini ortaya koydu.

Kırsal kesime odaklanan Ulusal Parti (Nationals Party) ise değişikliklerin çiftçileri dezavantajlı duruma düşüreceğini savunarak reformlara karşı çıktı.

FEDERAL HÜKÜMET NASIL TAVIR ALDI?

Federal hükümet, daha sıkı silah kontrolleri ve silah geri alım planı dahil olmak üzere reform sözü verdi ancak saldırıyla ilgili en güçlü hükümet soruşturma türü olan kraliyet komisyonu kurulması çağrılarına direndi.

"Antisemitizmdeki artışı" engellemek için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle muhaliflerin eleştirilerine maruz kalan Başbakan Albanese, bunun yerine istihbarat ve kolluk kuvvetleri hakkında bağımsız bir inceleme yapılacağını duyurdu.

Savunma Bakanı Richard Marles, ABC News televizyonuna verdiği demeçte, hükümetin soruşturma sürecine yaklaşımını değerlendirdi.

Marles, "Cevaplara hızlıca ulaşmamız gerekiyor ve bir kraliyet komisyonunun süreceği gibi yıllarca bekleyemeyiz" diye konuştu.