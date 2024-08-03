Plajda bombalı saldırı: Somali'de en az 32 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir plaja bombalı saldırı düzenlendi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybederken 63 kişi de yaralandı. Saldırganların altı kişi olduğu, beşinin öldürüldüğü, diğerinin ise kendisini havaya uçurduğu açıklandı.

Plajda bombalı saldırı: Somali'de en az 32 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi 'de bir plajda gerçekleşti.

Başkent Mogadişu'da yer alan bir otel ve plajı kapsayan saldırıda en az 32 kişinin yaşamını yitirdiği 63 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. 

Polis memuru Mohamed Omar, saldırganların "sivilleri rastgele vurduğunu" belirtti.

Omar, güvenlik güçlerinin saldırıyı sona erdirdiğini ve beş silahlı kişiyi öldürdüğünü, grubun altıncı üyesinin ise "plajda kendini havaya uçurduğunu" söyledi.

AFP haber ajasnının bildirdiğine göre El-Kaide bağlantılı cihatçılar, 17 yılı aşkın bir süredir uluslararası destekli federal hükümete karşı bir ayaklanma yürütüyor ve daha önce de iş insanları ve yetkililer arasında popüler olan Lido plaj bölgesini hedef aldılar.

Saldırının hemen ardından internette paylaşılan doğrulanmamış videolarda insanların bir cadde boyunca dağıldıkları görülürken, bazı görüntülerde de sahil kenarında yatan cansız bedenlerin olduğu iddia edildi.

Polis sözcüsü Abdifatah Adan Hassan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, "Sivil halktan 32 kişiyi öldürmek için hedef almak ve patlatmak... Bu Haricilerin sadece hükümet merkezlerini, askerleri ve yetkilileri hedef almayacağı anlamına geliyor" dedi.

Polis ve görgü tanıkları, El-Şebab'ın üstlendiği saldırının dün gece geç saatlerde bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği patlatması ve silahlı kişilerin bölgeye saldırmasıyla başladığını söyledi.

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