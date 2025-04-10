Plajda güneşlenirken üzerinden cip geçti! "Başımı ezen lastikle uyandım"

Polise ve raporlara göre, plajda "huzur içinde" güneşlenen Floridalı bir adamın üzerinden cip geçti.

New York Post'un bildirdiğine göre adam bir anda kendini çığlık atarken buldu.

Volusia Şerif Ofisi'ne göre 33 yaşındaki Coleson Janey, cumartesi sabahı güneşlenmek için gittiği Ormond Plajı'nda, iddiaya göre araıcını park etmeye çalışan 61 yaşındaki bir kadın tarafından öldürülmekten mucizevi bir şekilde kurtuldu.

WESH 2'nin haberine göre bu dehşet verici olay Ocala'lı adamın acı içinde kıvranmasına ve acil ameliyat geçirmesine neden oldu.

Janey, pazartesi günü hastane yatağından yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Sanırım biraz uyuyakalmıştım ve sonra başımın üzerinden geçen bir lastikle uyandım. Sadece çığlık atıyordum. Avazım çıktığı kadar bağırıyordum, cinayet çığlıkları atıyordum elbette çünkü çok acı çekiyordum."

Şerife göre cip sürücüsü park yerine girmeye çalışırken şeritten çıkarak kuma saplanmış ve bir havlu üzerinde yatan Janey'nin üzerine düştü.

"İKİ BEYNİ VARMIŞ GİBİYDİ"

Janey, 4 bin 100 kilodan fazla ağırlığa sahip araç tarafından ezildikten sonra “iki beyni” varmış gibi hissettiğini hatırlıyor; bir beyni acı içinde feryat ederken, diğeri vücudunun aldığı hasar hakkında mantıklı bir şekilde düşünüyordu.

Janey daha sonra dönüp baktığında ön kolunun “dümdüz” ve bacağının “ezilmiş” olduğunu gördüğünü söyledi.

Yerel yayın organına verdiği demeçte, “Şimdi ön kolum iki yerden kırılmış durumda. Ön kolumdaki iki kemik de kırıldı. Uyluk kemiğim de kırılmıştı, dün titanyum bir çubuk takmak zorunda kaldılar" dedi. Ayrıca yüzünde ve vücudunda morluklar oluştu.

Olay yerinde bekleyen ve müfettişlerle işbirliği yapan cip sürücüsünün dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldığını belirten polis memurları, sürücünün alkollü olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını kaydetti.

Neredeyse felakete dönüşen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

